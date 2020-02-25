رسميا - تحويل الهيئة العامة للرياضة في السعودية إلى وزارة الرياضة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 16:31

كتب : FilGoal

الهيئة العامة للرياضة

أصدر خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية، أمرا ملكيا بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة.

وتم تعيين عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرا للرياضة.

وكان عبد العزيز بن تركي رئيسا للهيئة العام للرياضة في ديسمبر 2018 خلفا لـ تركي آل الشيخ الذي تولى رئاسة هيئة الترفيه بعد ذلك.

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وتأسست الهيئة العامة للرياضة والتي عرفت في الماضي باسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب عام 1974.

وارتبطت الهيئة العامة للرياضة في السعودية بعدة هيئات أبرزها الاتحاد العربي لكرة القدم والاتحاد العربي للألعاب الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية وغيرها.

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