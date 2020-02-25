الإسماعيلي لـ في الجول: البطولة العربية أمل لاعبي الفريق الوحيد لإنقاذ الموسم

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 16:21

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إن البطولة العربية هي أمل لاعبي الفريق لإنقاذ الموسم الحالي بعد توديع كأس مصر وسوء النتائج في الدوري، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المنياوي قائلا: "لاعبو الإسماعيلي يجب أن يعلموا أن البطولة العربية هي آخر أمل لهم في الموسم الحالي".

وأضاف "اللاعبون مطالبون بإثبات قدراتهم وأنهم يستحقون ارتداء قميص الإسماعيلي".

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وأكمل "بعد الخروج من كأس مصر ونتائج الدوري، الفرصة الأخيرة خلال الموسم الجاري هي البطولة العربية".

وأتم "أطالب اللاعبين بالتركيز والتصميم في الاستعدادات المقبلة على مواصلة مشوار البطولة العربية، والوصول للنهائي".

الإسماعيلي فاز في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية في مصر بنتيجة 1-0 يوم الأحد.

ويواجه الإسماعيلي نظيره الرجاء يوم 15 من شهر مارس القادم في السادسة مساء ضمن لقاء الإياب.

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