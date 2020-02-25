هل يتأثر الأولمبياد؟ اليابان تعلن تأجيل الدوري بسبب فيروس كورونا

قررت رابطة الدوري في اليابان تأجيل المسابقات المحلية على خلفية انتشار فيروس كورونا، وأشارت الرابطة إلى أن المسابقة قد تتوقف حتى منتصف شهر مارس.

ونشرت الرابطة بيانا رسميا قالت فيه: "سنقدم أقصى ما يمكننا تقديمه من تعاون لمنع انتشار العدوى ومحاولة اتباع الإجراءات الوقائية قدر الإمكان".

وواصل البيان: "قررنا تأجيل مباريات الكأس التي كان من المفترض أن تقام يوم الأربعاء وكل المباريات الرسمية حتى يوم 15 من شهر مارس المقبل".

وأثر انتشار الفيروس حتى الآن على نشاط كرة القدم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا والكويت.

ويأتي هذا القرار مع اقتراب إقامة أولمبياد طوكيو 2020، والتي تبدأ في غضون 5 أشهر يوم 24 يوليو المقبل.

وكان عدد من المنظمين قد صرحوا في وقت سابق أن الألعاب الأولمبية لن تُلغى أو تؤجل حتى بعد انتشار فيروس كورونا. لكن مع التطورات الأخيرة لا يعرف بعد مصير الأولمبياد.

وتوقفت تدريبات المتطوعين للعمل في الأولمبياد خلال الأسبوع المنصرم، وكذلك تم حظر المشاركة في ماراثون طوكيو الذي كان سيقام يوم 1 مارس المقبل على العامة ولن يشارك به إلا صفوة العدائين.

وتم تشخيص ما يقرب من 156 شخصا حتى اللحظة في اليابان بالإصابة بفيروس كورونا، بجانب 700 شخص على سفينة تم إدخالها الحجر الصحي على شواطئ الدولة لمدة أسبوعين، كما توفي على متنها 4 أشخاص.

وأشار عدد من خبراء الأطباء على الحكومة اليابانية إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حساسة وهامة للغاية فيما يخص منع انتشار الفيروس.

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