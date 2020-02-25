الكويت تعلن إيقاف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا

أعلن محمد الجبري وزير الإعلام وشؤون الشباب في الكويت إيقاف النشاط الرياضي في الدولة لمدة أسبوعين كإجراء احترازي بسبب التطورات المتعلقة بفيروس كورونا. وذلك وفقا لبيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الكويتية.

وقال الجبري في تصريحات إعلامية: "هذه الدعوة جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء، حفاظا على المصلحة العامة وصحة الأبناء في الوسط الرياضي".

وواصل "بعد انتهاء المدة المقررة سيتم تقييم الوضع مرة أخرى، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه".

وكان مجلس الوزراء في الكويت قد قرر في اجتماعه الأسبوعي يوم الإثنين فرض تدابير استثنائية صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تجنبا لانتشار الفيروس.

وأعلنت الكويت في وقت سابق تسجيل خمس حالات إصابة بالفيروس لأشخاص كانوا على متن رحلة قادمة من إيران، ما دفع مجلس الوزراء كذلك لإلغاء فعاليات الأعياد الوطنية والشعبية جميعها والتي كانت مقررة يومي الثلاثاء والأربعاء.

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