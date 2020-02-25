فان بيرسي: انضمام كافاني إلى يونايتد = 25 هدفا في الموسم

قال روبن فان بيرسي نجم هجوم مانشستر يونايتد سابقا إن فريقه السابق يجب أن يسعى لضم إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، خاصة وأنه معه سيضمن تسجيل 25 هدفا في الموسم.

إدينسون كافاني النادي : باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد

وصرح فان بيرسي لموقع "سبورت بايبل" قائلا: "مانشستر يونايتد يجب أن يوقع مع إدينسون كافاني".

وأضاف "إنه لائق كليا وهداف متمكن أثبت قدراته ولا يكف عن تسجيل الأهداف".

وواصل "أثبت قدراته في نابولي وباريس سان جيرمان ومع أوروجواي".

واستطرد "مع كافاني مانشستر يونايتد سيحصل على 25 هدفا في الموسم".

وأتم "شاهدته يلعب، ولعبت ضده، إنه هداف متميز، ويعيش على تسجيل الأهداف، بالطبع يجب التوقيع معه".

نجم منتخب أوروجواي انضم إلى سان جيرمان قادما من نابولي في صيف 2013 بمبلغ 64.5 مليون يورو، وشارك خلال الموسم الجاري في 19 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3.

وينتهي عقد صاحب الـ32 عاما مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

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