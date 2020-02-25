نابولي وبرشلونة.. الاختبار الأوروبي الأول لـ سيتيين وجاتوزو

بعد 360 مباراة لكيكي سيتيين و219 مباراة لجينارو جاتوزو سيخوض الثنائي أول مباراة لهما في دوري أبطال أوروبا. فكيف ستنتهي نتيجتها؟

برشلونة يحل ضيفا على نابولي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب سان باولو في أول مواجهة ستجمع بين الفريقين.

برشلونة تصدر المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة بعد 4 انتصارات وتعادلين، أما نابولي فحل ثانيا برصيد 12 نقطة خلف ليفربول الذي تصدر المجموعة الخامسة.

الخروج بنتيجة إيجابية من جنوب إيطاليا يجعل من مهمة برشلونة أسهل في لقاء العودة، لأن نهاية الفريق الكتالوني لمباراة الذهاب خارج ملعبه بنتيجة إيجابية = التأهل للدور التالي.

وستكون المباراة الأولى لكيكي سيتيين في دوري الأبطال، فلم يسبق له التدريب من قبل سوى 8 مباريات في الدوري الأوروبي.

بينما جاتوزو فاكتفي بـ11 مباراة فقط في الدوري الأوروبي حين كان مدربا لميلان.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو منتش بانتصاراته الأخيرة التي أهدت له صدارة الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

أما نابولي فيأمل في الاستفاقة ضد برشلونة وتحسين نتائجه بعد احتلاله للمركز السادس في الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة.

وسيكون للمواجهة طابع خاص، حيث سيلعب ليونيل ميسي على الملعب الذي شهد تألق أيقونة الأرجنتين دييجو أرماندو مارادونا مع نابولي.

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في غرفة المؤتمرات الصحفية

يرى كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة إنه يشعر بشعور خاص لخوض مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا "إنها مباراتي الأولى في دوري أبطال أوروبا، سيكون حافزا خاصا لي، كما أننا سنلعب في ملعب مليء بالشغف والتاريخ، ستكون مباراة مثيرة وأتمنى أن تكون مباراة للذكرى".

ومضى للتحدث عن المباراة: "أقول للاعبين دائما إننا ننتظر أفضل نسخة من منافسنا، خصوصا أن كل الفرق تحاول تقديم أفضل ما لديها في هذه المباريات، ستكون مباراة معقدة على الفريقين، رأينا ما يقدر نابولي على فعله في دوري الأبطال".

وذكر سيتيين أن لاعبيه لا يتوقفون كثيرا عند الفشل في النسختين السابقتين: "القليل قيل في غرفة خلع الملابس عما حدث في العامين الماضيين، بالطبع يتذكرون ما حدث، لكن علينا أن نتحلى بالإيجابية، لقد عشنا ظروفا صعبة في بعض مباريات الدوري وتخطيناها".

أما جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي فقال إنه كان يتجسس على سيتيين حين كان مدربا للاس بالماس مؤكدا على إعجابه بأسلوب لعبه "أحب سيتيين، كنت أتجسس عليه منذ فترته في لاس بالماس، لديه نظرة عصرية لكرة القدم، يقدّم أسلوبا جماليا مع تنظيم دفاعي كذلك، إنه مدرب عظيم".

كما أشاد جاتوزو بـ ميسي: "أريد أن يلعب فريقي مرفوع الرأس، دون خوف، دون قلق. يجب أن نحترم المنافس حتى اللحظة الأخيرة، فـ برشلونة ليس ميسي فقط، ولا يمكن فرض رقابة فردية عليه، صحيح هو لاعب عظيم، هو الأفضل منذ أعوام، إنه قدوة للأطفال حتى في تصريحاته. في السنوات الأخيرة ما تغيّر فقط أن لحيته نمت أكثر، هو يقوم بكل شيء بشكل مثالي، شيء لن تراه إلى في ألعاب الفيديو".

وعن المقارنة بين دييجو مارادونا، وميسي: "دييجو هو إله كرة القدم، لكني لم أشاهده، رغم ذلك، فإنني أدرك قدراته، لقد فاتني شيء مذهلا دون شك".

أرقام ما قبل المباراة

لم يسبق لبرشلونة مواجهة نابولي من قبل في أي بطولة رسمية.

لم يخسر برشلونة ونابولي أخر 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع

نابولي

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - كوستاس مانولاس - نيكولا ماكسيموفيتش - ماريو روي

خط الوسط: دييجو ديمي - فابيان رويز - بيوتر زيلينسكي

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو - لورينزو إنسيني - دريس ميرتينيس

برشلونة

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرار بيكيه - كليمنت لونجليه - فيربو جونيور

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - أرثر ميلو

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنسو فاتي - أنطوان جريزمان

حكم اللقاء

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدارة المباراة للحكم الألماني فيلكس بريتش.

وسبق لبريتش إدارة 3 مواجهات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، منها مواجهة نابولي وليفربول في دور المجموعات التي انتهت بهدفين دون رد للفريق الإيطالي.

وأدار بريتش 23 مباراة هذا الموسم بين المسابقات الأوروبية ودوري وكأس ألمانيا أشهر خلالها 87 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوتين كما احتسب 7 ركلات جزاء.

ولا يعد بريتش اسما غريبا على الكرة المصرية، فقد سبق له إدارة مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري مطلع الموسم الحالي، ومباراة الأهلي وحرس الحدود في نهائي الكأس عام 2010.

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