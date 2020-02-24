شاهد - عندما لعب الأهلي ضد الزمالك بالناشئين قبل 35 عاما

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 16:47

كتب : FilGoal

لوجو الزمالك - الأهلي - اتحاد الكرة

قبل 35 عاما.. حدث شيء يبدو في طريقه للتكرار يوم الإثنين بين الأهلي والزمالك، عندما لعب أحد قطبي قمة الكرة المصرية أمام الآخر، بالشباب والناشئين.

فقد شهدت مباراة الأهلي والزمالك في ربع نهائي كأس مصر عام 1985 مشاركة الأهلي بفريق من الشباب والناشئين.

الأسباب كانت مختلفة لأسباب يوم الإثنين.

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قبل مباراة القمة في كأس مصر بعشرة أيام تقدم محمود الجوهري المدير الفني للأهلي باستقالته من قيادة بسبب خلافه مع صالح سليم رئيس النادي، ومعارضته تعيين حسن حمدي في منصب مدير الكرة.

في خطوة جريئة.. وافق صالح سليم على الاستقالة رغم تضامن 16 لاعبا من الفريق مع الجوهري، وقرر معاقبتهم بالإيقاف لمدة شهر، مع خوض مباراة الزمالك بالشباب والناشئين

وفي مفاجأة مدوية انتصر أشبال الأهلي على كبار الزمالك بنتيجة 3-2.

وتحدث حسن حمدي بعد سنوات كثيرة عن الأمر في مقطع الفيديو التالي.

وفي وقت سابق، أٌلغي مران الزمالك الذي كان مقررا له صباح اليوم الإثنين.

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وأعلن الزمالك في وقت سابق إقامة مران صباحي اليوم الإثنين، في إشارة لعدم لعب مباراة القمة ضد الأهلي، قبل أن يتم إلغاء المران.

وانتهى معسكر الزمالك المخصص لمباراة القمة أمام الأهلي مساء الأحد بعدما غادر لاعبو الفريق الفندق عائدين إلى منازلهم.

وعلم FilGoal.comأن لاعبي الزمالك غادروا الفندق بعدما طلبت منهم إدارة النادي ذلك عقب قرارها بعدم استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز اعتراضا على اللجنة الخماسية المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأخطرت الإدارة اللاعبين أن هناك تدريبا في مقر النادي صباح الإثنين.

واعترض الزمالك على عقوبات اتحاد الكرة ضده عقب أحداث مباراة السوبر المصري التي فاز بها الفريق على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح يوم الخميس في أبو ظبي.

وكان مفترضا مواجهة الزمالك للأهلي في ملعب القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري، لكن إدارة الأول قررت عدم استكمال البطولة.

بعد شجار مؤسف مع نهاية السوبر الذي حسمه الزمالك بركلات الترجيح في أبو ظبي، فرض اتحاد الكرة عقوبات قاسية على لاعبين لم يقبلها الناديان.

ورفض الأهلي قرارات اتحاد الكرة في بيان رسمي وقرر شكوى اللجنة المؤقتة إلى فيفا، بينما قرر الزمالك عدم استكمال بطولة الدوري في حال استمرت اللجنة في عملها.

وكشف الأهلي لـFilGoal.com أنه سيتوجه لملعب القاهرة يوم الإثنين لخوض مباراة القمة.(التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي مساء الجمعة على استاد القاهرة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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