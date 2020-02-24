بين حتمية الفوز بـ8 أهداف وأزمة فلسطين.. تاريخ القمم الملغية بين الأهلي والزمالك

قد تصبح مباراة الإثنين السابعة في التاريخ التي تُلغى قبل أن يتبارى القطبان في المستطيل الأخضر، بعد ساعات قليلة قد نجد لاعبي الأحمر فقط في ملعب القاهرة!

أعلن الزمالك عدم استكمال بطولة الدوري، انتهى معسكره وعاد اللاعبون إلى منازلهم ولم يتدربوا صباح الإثنين، فهل تُلغى القمة ويعتبر الأهلي فائزا وفقا للائحة الاتحاد المصري لكرة القدم؟

العديد والعديد من مباريات الأهلي والزمالك صاحبتها مشكلات عبر التاريخ، سواء تلك التي لم تُلعب من الأساس، أو التي جرب ولم تستكمل، أو تلك التي اكتملت لكن شهدت أحداث مؤسفة مثلما حدث يوم الخميس في أبو ظبي.

التنافس الشديد بين العملاقين منذ مائة عام وأكثر خلف مشكلات أحيانا، وفي هذا التقرير نستعرض مباريات القمة التي كان مقررا إجرائها ولم تُلعب من الأساس.

8 أهداف

في دوري القاهرة موسم 1940-1941 كان التنافس قويا بين الناديين على اللقب وفي الجولة الأخيرة كان الأهلي في حاجة لفوز تاريخي على غريمه التقليدي ليتوج.

كان مقررا إجراء المباراة في 30 مايو 1941 والزمالك على قمة الترتيب بفارق نقطتين وفارق أهدافه 28 مقابل 13 للأهلي، احتاج الفريق الأحمر للفوز بفارق ثمانية أهداف على الأقل ليحسم البطولة.

انسحب الأهلي، وفي يوم المباراة لعب الزمالك مباراة ودية ضد نادي السكة الحديد.

فلسطين

حذر اتحاد الكرة اللاعبين من السفر إلى فلسطين، قبل مواجهة بين الكبيرين في نهائي كأس مصر موسم 1942-1943، لكن لاعبين من الأهلي والزمالك ضربوا بقرار الاتحاد عرض الحائط!

سافروا فلسطين للمشاركة في مباريات ودية، ليقرر الاتحاد إيقافهم.

أُلغيت المباراة وتقاسم الفريقان اللقب، ورُفع الإيقاف بعد 8 أشهر، في 19 إبريل 1944.

الزمالك ينسحب

حسم الأهلي لقب دوري القاهرة في موسم 1947-1948 وكان مقررا مواجهته للزمالك في الجولة الأخيرة.

طلب مسؤولو الأبيض تغيير موعد المباراة ليرفض اتحاد الكرة، انسحب الزمالك وفي يوم المباراة، 27 فبراير 1948، لعب الأهلي مباراة ودية ضد الترسانة.

هدف شحاتة

أشهر هدف ملغي في تاريخ الكرة المصرية كان سببا في إلغاء مباراة القمة في نصف نهائي كأس مصر.

بعدما رفع الحكم المساعد رايته إثر تسجيل حسن شحاتة هدف صحيح في شباك الأهلي في مباراة الدوري في 14 مايو 1982، خسر الزمالك اللقب ليقرر الانسحاب من كل البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان مقررا مواجهته للأهلي في 25 يونيو 1982 في نصف نهائي الكأس.

أقال الاتحاد لجنة الحكام وألغى بطولة كأس مصر في ذلك الموسم، كانت مباراة نصف النهائي الأخرى بين المقاولون العرب والأولمبي.

أول سوبر

في 2001 ظهرت بطولة السوبر المصري للنور وكان مقررا إجرائها بين الزمالك بطل الدوري والأهلي بطل كأس مصر.

لكن الأهلي قرر الانسحاب بحجة ضيق الوقت بعد عودته للتو من كوت ديفوار حين خسر من أسيك أبيدجان بهدف في دور المجموعتين لدوري أبطال إفريقيا.

شارك في السوبر فريق غزل المحلة وصيف كأس مصر وخسر أمام الزمالك بنتيجة 2-1.

أزمة قيد

بعد مواجهة الأهلي للهلال السعودي في الجولة الأولى من دور المجموعتين في دوري أبطال العرب 2003-2004، فوجئ الجميع بقرار إدارة النادي بالانسحاب من البطولة.

قبل أيام من مواجهته للزمالك في الجولة الثانية.

قرار الأهلي كان اعتراضا على رفض الاتحاد العربي لكرة القدم قيد لاعبين جدد في قائمة النادي، وتمسك الاتحاد المصري بضم لاعبين من الفريق لمعسكر منتخب مصر.

اللجنة الخماسية

قبل ساعات أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عدم استكمال بطولة الدوري اعتراضا على قرارات اللجنة الخماسية المسيرة لاتحاد الكرة.

فهل تُلغى المباراة ويحصد الأهلي نقاطها؟ أم يتراجع الفريق الأبيض؟

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