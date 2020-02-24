للمرة الخامسة.. لاهوز حكما للكلاسيكو

يدير ماتيو لاهوز الحكم الدولي الإٍباني مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني يوم الأحد في التاسعة مساء على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويتولى التحكيم من غرفة الفيديو خوسيه لويس جونزاليس جونزاليس.

ويعد ذلك هو الكلاسيكو الخامس الذي يتولى لاهوز إدارته تحكيميا.

وخلال الـ4 مباريات السابقة التي أدارها لاهوز فاز ريال مدريد مرتين وفاز برشلونة مرة وتعادل الفريقان مرة.

وأدر لاهوز كلاسيكو سابق في الدوري الإسباني فاز به برشلونة بنتيجة 2-1 وكان ذلك في مارس 2015.

وتعد المرتين اللتين شهدتا فوز ريال مدريد في الكلاسكيو بقيادة لاهوز تحكيميا، فاز الملكي خلالها في كأس السوبر الإسبانية بنتيجة 2-1 عام 2012 وفي نهائي كأس الملك 2014 بنتيجة 2-1.

وخلال تاريخه كحكم ووفقا لوصف صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد شهدت عددا من المباريات التي أدارها لاهوز جدلا كبيرا.

وطرد لاهوز خلال مسيرته التحكيمية لاعبين من برشلونة 6 مرات فيما طرد من ريال مدريد 4 مرات.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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