للمرة الخامسة.. لاهوز حكما للكلاسيكو

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 14:55

كتب : FilGoal

ماتيو لاهوز

يدير ماتيو لاهوز الحكم الدولي الإٍباني مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني يوم الأحد في التاسعة مساء على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويتولى التحكيم من غرفة الفيديو خوسيه لويس جونزاليس جونزاليس.

ويعد ذلك هو الكلاسيكو الخامس الذي يتولى لاهوز إدارته تحكيميا.

أخبار متعلقة
رودريجو يغيب عن الكلاسيكو بسبب طرده "الغريب" مع ريال مدريد كاستيا ضربة جديدة لـ برشلونة.. راديو كتالونيا: ألبا يغيب عن الكلاسيكو وصدام نابولي ميسي: الكلاسيكو كان أكثر متعة بوجود رونالدو

وخلال الـ4 مباريات السابقة التي أدارها لاهوز فاز ريال مدريد مرتين وفاز برشلونة مرة وتعادل الفريقان مرة.

وأدر لاهوز كلاسيكو سابق في الدوري الإسباني فاز به برشلونة بنتيجة 2-1 وكان ذلك في مارس 2015.

وتعد المرتين اللتين شهدتا فوز ريال مدريد في الكلاسكيو بقيادة لاهوز تحكيميا، فاز الملكي خلالها في كأس السوبر الإسبانية بنتيجة 2-1 عام 2012 وفي نهائي كأس الملك 2014 بنتيجة 2-1.

وخلال تاريخه كحكم ووفقا لوصف صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد شهدت عددا من المباريات التي أدارها لاهوز جدلا كبيرا.

وطرد لاهوز خلال مسيرته التحكيمية لاعبين من برشلونة 6 مرات فيما طرد من ريال مدريد 4 مرات.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

طالع أيضا

شاهد أهداف السبت الكروي

مواعيد مباريات الإثنين

فضل: حزين من بيان الأهلي ضدي

ميدو يؤيد قرارات اتحاد الكرة

في الجول ينشر صورة الـCD الذي استند عليه اتحاد الكرة في قراراته

ماذا تقول اللائحة في عدم استكمال الزمالك للدوري

في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
زياش: تواصلت مع لامبارد عبر الهاتف عدة مرات.. سأتعلم منه الكثير 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شاهد - عندما لعب الأهلي ضد الزمالك بالناشئين قبل 35 عاما 26 دقيقة | مصر
محمد فضل: لجنة الانضباط مستقلة ولا يحق لأحد التدخل في قرارتها 41 دقيقة | مصر
مصطفى محمد يكتب في تويتر ويحذف التغريدة بعد دقائق ساعة | الدوري المصري
إنسيني: ميسي أم مارادونا؟ لن أقارن بينهما ساعة | دوري أبطال أوروبا
في الدرجة الثانية - إلغاء 3 مباريات بسبب هطول الأمطار ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 3 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف 4 ماذا تقول لائحة الانضباط في عدم استكمال الزمالك للدوري
قد ينال إعجابك