روديجر: العنصرية انتصرت.. دائما ما يعود مرتكبوها إلى المدرجات

قال أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي إن العنصرية قد انتصرت على خلفية الحادثة التي تعرض لها أثناء مواجهة توتنام في الدوري، مشيرا إلى أن مرتكبيها دائما ما يعودون للمدرجات مرة أخرى. وذلك في تصريحاته للصحفيين.

وصرح روديجر قائلا: "العنصرية انتصرت، الأشخاص الذي يرتكبونها يعودون دوما للاستاد".

وأضاف "يظهر ذلك أن هؤلاء الناس قد انتصروا".

وواصل "لا يتم معاقبتهم أبدا في النهاية، أنا كبش فداء ولكنني لن أستسلم، لن أتوقف عن رفع صوتي ضد العنصرية".

وأكمل "سأرفع صوتي دائما، لكن في هذا الصدد أنا وحدي".

واستطرد "إنها كارثة، أصبحت أبا يوم الثلاثاء الماضي، وتبدأ في التفكير أن المجتمع لم يتقدم بعد في القتال ضد العنصرية، لذا ربما سيعاني أطفالي أيضا".

وأتم "إن لم يتغير شيء، إن لم يحصل الأطفال على تعليم وتوجيه جيد فسنضيع".

تشيلسي استضاف توتنام يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز بنتيجة 2-1.

خلال المباراة سخرت جماهير توتنام من روديجر وهتفت ضده على خلفية أحداث مباراة الفريقين في الدور الأول.

ما الذي حدث؟

خلال الدور الأول وفي شهر ديسمبر الماضي، استضاف توتنام نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري، وخسر بنتيجة 2-0.

الدربي اللندني المشتعل شهد هتافات عنصرية ضد أنطونيو روديجر وبطاقة حمراء بعد كرة مشتركة بين الدولي الألماني وسون هيونج مين طُر على إثرها الأخير.

لم يتوقف الأمر عند المباراة، أدان روديجر العنصرية التي تعرض لها عقب المباراة عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي، فيما سخر منه مورينيو بعد طرد سون.

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