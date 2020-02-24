استاد القاهرة لـ في الجول: الأمطار لن تؤثر على إقامة القمة.. ولم يخطرنا أحد بتأجيلها

شدد وليد عبد الوهاب المدير العام لاستاد القاهرة على جاهزية الملعب لاستضافة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الإثنين المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الوهاب لـFilGoal.com:"كل شيء جاهز لإقامة مباراة القمة".

وأضاف "الأمطار لا تؤثر علينا، التجديد الأخير للاستاد شهد تركيب نظام جديد للصرف، لا مشكلة نهائيا".

وأردف "الخدمات الأمنية موجودة والاستاد في كامل هيئته".

وأتم "لم يخطرنا أي أحد بتأجيل المباراة".

واعترض الزمالك على عقوبات اتحاد الكرة ضده عقب أحداث مباراة السوبر المصري التي فاز بها الفريق على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح يوم الخميس في أبو ظبي.

وكان مفترضا مواجهة الزمالك للأهلي في ملعب القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري، لكن إدارة الأول قررت عدم استكمال البطولة.

بعد شجار مؤسف مع نهاية السوبر الذي حسمه الزمالك بركلات الترجيح في أبو ظبي، فرض اتحاد الكرة عقوبات قاسية على لاعبين لم يقبلها الناديان.

ورفض الأهلي قرارات اتحاد الكرة في بيان رسمي وقرر شكوى اللجنة المؤقتة إلى فيفا، بينما قرر الزمالك عدم استكمال بطولة الدوري في حال استمرت اللجنة في عملها.

وكشف الأهلي لـFilGoal.com أنه سيتوجه لملعب القاهرة يوم الإثنين لخوض مباراة القمة. (التفاصيل)

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