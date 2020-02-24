سبورت: برشلونة يقترب من ضم موهبة فالنسيا

اقترب نادي برشلونة من ضم هوجو جيامون مدافع فالنسيا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

صاحب الـ20 عاما شارك لأول مرة مع فالنسيا ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني يوم السبت، ومن المتوقع أن ينضم مجانا إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وسيشارك جيامون مع فريق برشلونة ب مباشرة، مع إمكانية تصعيده للفريق الأول في وقت لاحق.

جيامون قلب الدفاع الشاب تم تصعيده لفريق فالنسيا ب في صيف 2018.

ولعب صاحب الـ20 عاما مع فريق فالنسيا ب خلال الموسم الجاري في 21 مباراة بكل المسابقات وسجل هدفا.

جيامون لعب لمنتخبات الشباب في إسبانيا وآخر من مثل كان منتخب تحت 19 عاما منذ أكتوبر 2018، ولعب بقميصه في 14 مباراة سجل خلالها هدفا.

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