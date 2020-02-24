سبورت: برشلونة يقترب من ضم موهبة فالنسيا

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 13:13

كتب : FilGoal

هوجو جيامون

اقترب نادي برشلونة من ضم هوجو جيامون مدافع فالنسيا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

صاحب الـ20 عاما شارك لأول مرة مع فالنسيا ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني يوم السبت، ومن المتوقع أن ينضم مجانا إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وسيشارك جيامون مع فريق برشلونة ب مباشرة، مع إمكانية تصعيده للفريق الأول في وقت لاحق.

أخبار متعلقة
الكشف عن - بند في عقد كوتينيو حرم برشلونة من ضم صلاح أو ماني قائمة برشلونة – برايثوايت يسافر إلى نابولي رغم عدم قيده أوروبيًا تقرير: بسبب وباء كورونا.. فحص لاعبي برشلونة بمجرد وصولهم نابولي

جيامون قلب الدفاع الشاب تم تصعيده لفريق فالنسيا ب في صيف 2018.

ولعب صاحب الـ20 عاما مع فريق فالنسيا ب خلال الموسم الجاري في 21 مباراة بكل المسابقات وسجل هدفا.

جيامون لعب لمنتخبات الشباب في إسبانيا وآخر من مثل كان منتخب تحت 19 عاما منذ أكتوبر 2018، ولعب بقميصه في 14 مباراة سجل خلالها هدفا.

طالع أيضا

شاهد أهداف السبت الكروي

مواعيد مباريات الإثنين

فضل: حزين من بيان الأهلي ضدي

ميدو يؤيد قرارات اتحاد الكرة

في الجول ينشر صورة الـCD الذي استند عليه اتحاد الكرة في قراراته

ماذا تقول اللائحة في عدم استكمال الزمالك للدوري

في إسبانيا الدوري الإسباني سوق الانتقالات
نرشح لكم
أخر الأخبار
زياش: تواصلت مع لامبارد عبر الهاتف عدة مرات.. سأتعلم منه الكثير 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شاهد - عندما لعب الأهلي ضد الزمالك بالناشئين قبل 35 عاما 26 دقيقة | مصر
محمد فضل: لجنة الانضباط مستقلة ولا يحق لأحد التدخل في قرارتها 41 دقيقة | مصر
مصطفى محمد يكتب في تويتر ويحذف التغريدة بعد دقائق ساعة | الدوري المصري
إنسيني: ميسي أم مارادونا؟ لن أقارن بينهما ساعة | دوري أبطال أوروبا
في الدرجة الثانية - إلغاء 3 مباريات بسبب هطول الأمطار ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 3 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف 4 ماذا تقول لائحة الانضباط في عدم استكمال الزمالك للدوري
قد ينال إعجابك