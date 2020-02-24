فوتبول إيطاليا: مباراة إنتر في الدوري الأوروبي بدون جماهير بسبب فيروس كورونا

يقترب الإعلان الرسمي من إقامة مباراة إنتر ولودوجوريتس البلغاري بدون جماهير مساء الخميس المقبل بسبب الذعر من فيروس كورونا.

وكشف تقرير بموقع "فوتبول إيطاليا" أن القرار سيكون بإقامة المباراة بدون جماهير بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا في أنحاء شمال إيطاليا.

وألغت رئاسة وزراء إيطاليا عددا من مباريات الدوري هذا الأسبوع بسبب فيروس كورونا ومن المقرر إيقاف الأنشطة الرياضية حتى 1 مارس.

وانتشرت تقارير عن احتمالية إعادة جدولة بعض المباريات في الدوري الأوروبي، لكن ذلك سيكون من الصعب حدوثه بسبب عدم وجود وقت كاف بسبب دور الـ32 مكرر.

وألمح التقرير إلى اتخاذ القرار بإقامة المباراة بدون جماهير ومن المقرر إعلان عمدة ميلانو القرار الرسمي.

ومن جانبها طالبت إدارة لودوجوريتس في بيان رسمي توضيح الموقف خاصة أن هناك 600 مشجع اشتروا تذاكر بالفعل ومستعدين للسفر.

وكان إنتر قد فاز في لقاء الذهاب ببلغاريا بهدفين دون مقابل.

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