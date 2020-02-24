تقرير: يوفنتوس يزاحم دورتموند لضم موهبة بورتو

دخل نادي يوفنتوس إلى سباق ضم توماس إستيفيس مدافع بورتو خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

وقال التقرير إن بوروسيا دورتموند مهتم بضم صاحب الـ17 عاما، لكن الآن يوفنتوس يزاحمه بقوة على ضم البرتغالي الشاب.

إستيفيس صاحب الـ17 عاما يلعب كظهير أيمن ولم يشارك مع الفريق الأول لبورتو بعد.

وشارك إستيفيس مع بورتو ب في 14 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ولعب إستيفيس خلال العام الماضي مع منتخب البرتغال تحت 19 عاما 5 مباريات ومع منتخب تحت 21 عاما في مباراة.

ويجيد البرتغالي الشاب اللعب كظهير أيمن ولاعب وسط أيمن ولاعب وسط محوري.

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