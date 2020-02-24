مدرب روما: أريد بقاء سمولينج ومخيتاريان مع الفريق

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 12:00

كتب : FilGoal

كريس سمولينج

يتمنى باولو فونسيكا مدرب روما استمرار كريس سمولينج وهنريك مخيتاريان مع الفريق، مثنيا على اللاعبين اللذين يلعبان على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد وأرسنال على الترتيب.

هنريك مخيتاريان

النادي : روما

كريس سمولينج

النادي : روما

روما

وقال فونسيكا في حوار مع شبكة سكاي سبورتس:"سمولينج رائع، شخص رائع، ومحترف رائع. التأقلم مع الكرة الإيطالية كان سهلا جدا بالنسبة له. الكل يحبه لأنه محترف رائع. أتمنى بقاءه. نتحدث في الأمر. لا أعلم إن كان ممكنا بالنسبة ليونايتد، لكني أحبذ بشدة بقاء سمولينج لأنه مهم جدا".

واستمر "(مخيتاريان) لاعب يتخذ قرارات رائعة في الملعب وأتمنى بقاءه أيضا مع الفريق".

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وتنتهي إعارة اللاعبين إلى روما في يونيو المقبل.

وشارك سمولينج (30 عاما) في 26 مباراة مع روما وسجل هدفين وأرسل تمريرة حاسمة بينما لعب مخيتاريان 18 لقاء وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ويحتل روما المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي مبتعدا بخمس نقاط عن أتالانتا الرابع.

ويحل الفريق ضيفا على جينت البلجيكي يوم الخميس في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي ثم يواجه مضيفه كالياري يوم الأحد في الدوري.

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