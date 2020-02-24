تركي آل الشيخ يعلن دعمه لبيان الأهلي

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 11:47

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ - محمود الخطيب

أعلن تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي دعمه لبيان مجلس الإدارة تعليقا على قرار عقوبات الاتحاد المصري لعدد من لاعبي الفريق على خلفية مباراة السوبر المصري.

وكانت اللجنة الخماسية المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت توقيع عقوبة إيقاف مباراتين على جونيور أجايي وياسر إبراهيم بالإضافة إلى إيقاف محمود كهربا حتى نهاية الموسم.

وأصدر الأهلي بيانا يرفض فيه الاعتراف بتلك العقوبات وتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمحكمة الرياضية (كاس) ووصف عقوبة كهربا بالانتقامية.

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وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية "في ضهرك يا خطيب.. في ضهرك يا أهلي".

وكان الرئيس الشرفي للأهلي قد أبدى تعجبه من عقوبة كهربا وكتب وقتها "بقانون مين ده؟! هناك ما يسمى بـ فيفا ومحكمة كاس!".

ومن المقرر أن تقام قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم.

وكان الزمالك قد أعلن انسحابه من المباراة ومن بطولة الدوري بشكل عام بسبب رفض قرارات مجلس إدارة عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة.

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