دي بروين ساخرا: لو خسرنا دوري الأبطال سيصفوننا بالفاشلين

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 11:44

كتب : FilGoal

دي بروين

سخر كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي ممن يرون خسارة الفريق للقب دوري أبطال أوروبا يعتبر فشلا رغم تتويجاته المحلية العديدة.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقال البلجيكي في تصريحات صحفية:"إن لم نفز به (دوري الأبطال) الكل سيقول عن الفريق فاشل مثل السنوات الخمس الماضية! إنها بطولة لم نتوج بها بعد. نريد الفوز بكل شيء لكن أحيانا فريق آخر يلعب بشكل أفضل".

وواصل دي بروين (28 عاما) "مثل ما يقدمه ليفربول في الموسم الحالي، هكذا الأمر وعليك الاعتراف بذلك. لكننا سنذهب إلى مدريد لنفوز بالمواجهة، لا يمكنك النظر لما هو أبعد من ذلك لترى ما سيحدث".

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ويحل سيتي ضيفا على ريال مدريد يوم الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

ولا زال سيتي يبحث عن التتويج القاري بعد هيمنته على الألقاب المحلية في السنوات الماضية.

توج الفريق بسبعة ألقاب مع مدربه الحالي بيب جوارديولا لكن دوري الأبطال لا يزال مستعصيا عليه.

ويستضيف سيتي مباراة الإياب على ملعب الاتحاد في 17 مارس.

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