كرة طائرة - الأهلي والزمالك إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 11:15

كتب : FilGoal

كرة طائرة - الأهلي - الزمالك

تأهل ناديا الأهلي والزمالك إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية المقامة على استاد القاهرة حتى يوم 28 من شهر فبراير الجاري.

وكان تأهل الأهلي والزمالك قد جاء بعد تصدر كل منهما لمجموعته.

وتقام مباريات ربع النهائي غدا الثلاثاء على صالة 2 باستاد القاهرة الدولي.

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ويلعب الأهلي أمام فريق السلام العماني في الرابعة عصرا، أما الزمالك فيواجه السيب العماني في السابعة مساء.

بينما يلعب كاظمة الكويتي مباراة قوية أمام العربي القطري في ربع النهائي.

وأخيرا يواجه الأهلي البحريني فريق البيشمركة العراقي في نفس الدور.

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