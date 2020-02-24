جوارديولا: نريد أن نصبح مثل الملك ريال مدريد

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 11:11

كتب : FilGoal

جوارديولا

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بفريق ريال مدريد منافسه يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى وجود العديد من اللاعبين العالمين بخبايا البطولة في النادي الإسباني.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"معجب جدا بهذا النادي. لديه لاعبون لعبوا كثيرا في نهائي دوري الأبطال، لا أعلم عدد الألقاب التي توج بها كل لاعب. ربما كلاوديو (برافو) فاز بدوري الأبطال ولاعب آخر (يقصد في فريقه). لا نمتلك لاعبين كثر توجوا باللقب، لكن نحتاج الرغبة في الفوز وأن نلعب بشخصيتنا، قد نفوز أو نخسر".

وواصل جوارديولا (49 عاما) "نحن أمام الاختبار الحقيقي، نواجه لاعبين انضموا للفريق وارتدوا ذلك الشعار ويعلمون أنهم يدافعون عن تاريخهم. هذا يمنحهم شيئا إضافيا، وليس مهما فقط للمشجعين والإعلام. ريال مدريد هو النادي الذي نريد أن نصبح مثله. أريد لعب المباراة وبعد نهايتها أفتخر بما قدمت. هذا أهم شيء في مثل هذه البطولات".

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وأتم المدرب الأسبق لبرشلونة وبايرن ميونيخ "علينا أن نفعل ذلك في أحد أكبر وأفضل وأجمل الملاعب. بعد ذلك سنستخدم أسلحتنا بحثا عن تسجيل الأهداف. إن لم نقدر سنهنئهم وسنحاول التحسن من أجل المرة المقبلة. وجودنا هنا أمر رائع، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا، مع العلم أننا نواجه ناديا فاز بالبطولة 13 مرة وهو الملك".

ويحل سيتي ضيفا على ريال مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي في مباراة مرتقبة بين حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والفريق الأنجح في تاريخ البطولة القارية.

ويستضيف سيتي مباراة الإياب في 17 مارس.

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