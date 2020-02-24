كرة سلة - الأهلي أول المتأهلين إلى نصف نهائي دوري سوبر المحترفين.. ومواجهات قوية منتظرة

حسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري سوبر المحترفين كأول المتأهلين بعد تخطي مصر للتأمين.

وتغلب الأهلي على مصر للتأمين بنتيجة 72-57 في المباراة الثالثة ليضمن تأهله وينتظر الفائز من مواجهة الجزيرة وسموحة.

وتقام مباريات الأدوار الإقصائية في الدوري المصري بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات ينتصر.

ومن المقرر أن يواجه الجزيرة فريق سموحة في المباراة الثالثة بينهما والنتيجة الآن 1-1 بين الفريقين.

أما الاتحاد السكندري فيحتاج للفوز في مباراة واحدة أمام طلائع الجيش ليتأهل إلى نصف النهائي، ليواجه الفائز من الزمالك وسبورتنج والنتيجة بينهما 1-1.

وتُلعب مباريات نصف النهائي أيام 5 و7 و10 و12 و16 مارس المقبل.

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