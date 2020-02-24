كرة سلة - الأهلي أول المتأهلين إلى نصف نهائي دوري سوبر المحترفين.. ومواجهات قوية منتظرة
الإثنين، 24 فبراير 2020 - 11:04
كتب : FilGoal
حسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري سوبر المحترفين كأول المتأهلين بعد تخطي مصر للتأمين.
وتغلب الأهلي على مصر للتأمين بنتيجة 72-57 في المباراة الثالثة ليضمن تأهله وينتظر الفائز من مواجهة الجزيرة وسموحة.
وتقام مباريات الأدوار الإقصائية في الدوري المصري بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات ينتصر.
ومن المقرر أن يواجه الجزيرة فريق سموحة في المباراة الثالثة بينهما والنتيجة الآن 1-1 بين الفريقين.
أما الاتحاد السكندري فيحتاج للفوز في مباراة واحدة أمام طلائع الجيش ليتأهل إلى نصف النهائي، ليواجه الفائز من الزمالك وسبورتنج والنتيجة بينهما 1-1.
وتُلعب مباريات نصف النهائي أيام 5 و7 و10 و12 و16 مارس المقبل.
طالع أيضا
في الجول ينشر صورة الـCD الذي استند عليه اتحاد الكرة في قراراته
نرشح لكم
أخر الأخبار
سبورت: برشلونة يقترب من ضم موهبة فالنسيا 52 دقيقة | أوروبا