الأهلي: إيقاف كهربا قرار انتقامي.. ماذا عن الفعل المشين للاعب له سوابق؟

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 10:28

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

يرى شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم الأهلي أن الاتحاد المصري لكرة القدم ظلم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق ولم يوقع عقوبة مناسبة على محمود عبد الرازق "شيكابالا".

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال فؤاد عبر قناة صدى البلد:"إيقاف كهربا لنهاية الموسم قرار انتقامي، لأنه لم يعتد على أحد أو يبادر بالاعتداء على أحد، بل تم الاعتداء عليه وتم إيقافه لفترة طويلة جدا دون نص للعقوبة".

وفي سياق متصل، قال مسؤول الأهلي عن تبرير اتحاد الكرة لإيقاف شيكابالا 8 مباريات لأنه رد على سباب جماهير الأهلي له:"هذا عذر أقبح من ذنب، لا ينبغي أبدا أن نقدم صورة لأبنائنا عبر شاشات العالم بهذا الفعل المشين للاعب عمره 36 سنة وعوقب على أفعال كثيرة مشابهة".

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وأتم "كان يجب أن يكون هناك عقابا رادعا لمن تسول له نفسه الخروج عن الروح الرياضية حتى لا نرى ما رأيناه مجددا".

واعترض الأهلي على قرارات اتحاد الكرة التي أصدرها بناء على شجار نشب عقب انتهاء مباراة السوبر المصري ضد الزمالك وقرر شكوى الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ولم ترض القرارات الزمالك أيضا الذي أعلن عدم استكماله لبطولة الدوري المصري الممتاز إلا في حالة رحيل اللجنة الخماسية المسيرة لاتحاد الكرة.

ومن المفترض أن يتواجه الفريقان يوم الإثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري لكن FilGoal.com علم أن لاعبي الزمالك تركوا معسكر الاستعداد للمواجهة بينما الأهلي سيذهب بشكل طبيعي لملعب القاهرة.

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