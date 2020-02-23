الزمالك يقرر عدم استكمال مباريات الدوري إذا استمرت اللجنة الخماسية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عدم استكمال مباريات الدوري المصري، إذا استمرت اللجنة الخماسية.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا طارئا اليوم الأحد في مقر النادي، قبل أن يقرر المجلس "بالإجماع" عدم استكمال مباريات الدوري.

وجاء اجتماع الزمالك الطارئ لمناقشة عقوبات لجنة الانضباط والقيم في اتحاد الكرة المصري.

وأصدرت لجنة القيم والانضباط في اتحاد الكرة المصري عقوباتها ضد الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري. (تعرف على كل القرارات من هنا)

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وجاءت عقوبات لجنة الانضباط، بخصوص الزمالك على النحو التالي:

** إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

** إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

** إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

** تغريم الزمالك 100 ألف جنيه.

** منع مرتضى منصور من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه.

** إيقاف أحمد زاهر إدارة الزمالك حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه.

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