محمد فضل تعليقا على بيان الزمالك: دولة القانون لا تُهدد

الأحد، 23 فبراير 2020 - 20:52

كتب : FilGoal

محمد فضل

علق محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة، على بيان الزمالك الخاص بعدم استكمال مباريات الدوري، مشيرا إلى "نحن بلد قانون".

وأصدر الزمالك بيانا رسميا أعلن من خلاله عدم استكمال مباريات الدوري في حالة استمرار اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

وقال محمد فضل: "ليس لي أي دور للتعليق على بيان الزمالك. نحترم كل الأندية ولا نعند مع أي أحد".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "دورنا هو تطوير كرة القدم. نحن لجنة من الاتحاد الدولي ونحترم الجميع ولا يجوز على الإطلاق التطاول علينا".

وتابع معلقا على بيان الزمالك: "نحن بلد قانون ودولة القانون لا تُهدد. كرة القدم صناعة وليست هواية".

وأكمل حديثه قائلا: "اتحاد الكرة المصري له كرامته وهيبته وقراراته واضحة وغير مقبول على الإطلاق خروج بعض المسؤولين لتهديدنا والإساءة لنا".

وشدد "ما حدث في السوبر المصري لا يليق أبدا بصورتنا، ومن هنا خرجت العقوبات".

وأتم "نحن لا نخاف أي أحد. نحن أقوياء بالأصول".

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا طارئا اليوم الأحد في مقر النادي، قبل أن يقرر المجلس "بالإجماع" عدم استكمال مباريات الدوري.

وجاء اجتماع الزمالك الطارئ لمناقشة عقوبات لجنة الانضباط والقيم في اتحاد الكرة المصري.

وأصدرت لجنة القيم والانضباط في اتحاد الكرة المصري عقوباتها ضد الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري. (تعرف على كل القرارات من هنا)

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط، بخصوص الزمالك على النحو التالي:

** إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

** إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

** إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

** تغريم الزمالك 100 ألف جنيه.

** منع مرتضى منصور من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه.

** إيقاف أحمد زاهر إدارة الزمالك حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه.

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