روما يقترب من المربع الذهبي للدوري برباعية في ليتشي

سحق روما ضيفه ليتشي بأربعة أهداف دون رد يوم الأحد في الجولة 25 من الدوري الإيطالي ليقترب أكثر من المراكز الأربعة الأولى في البطولة والتي تؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم التركي سينجيز أوندير في الدقيقة 13 لفريق الذئاب قبل أن يعزز الأرميني هنريك مخيتاريان تقدم روما بهدف ثان في الدقيقة 37.

ورفع البوسني إدين دجيكو هداف روما رصيده إلى 12 هدفا في الموسم الحالي من الدوري بتسجيل الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة 69.

واختتم الصربي أليكساندر كولاروف مهرجان الأهداف في الدقيقة 80.

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وبات رصيد روما 42 نقطة مبتعدا بثلاث نقاط عن أتالانتا الرابع.

وتأجلت مباراة الأخير ضد ضيفه ساسولو التي كان مقررا إجرائها يوم الأحد بسبب تفشي فيروس كورونا على حد وصف رئاسة الوزراء في إيطاليا صاحبة قرار التأجيل.

والصراع مشتعل على لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي في ظل تصدر يوفنتوس بفارق نقطة عن لاتسيو الوصيف وبفارق 6 نقاط عن إنتر ميلان الثالث وللأخير مباراة مؤجلة ضد سامبدوريا.

بينما يسعى روما لاحتلال المركز الرابع ليشارك في دوري أبطال أوروبا ويواجه منافسة قوية من أتالانتا.

ويحل روما ضيفا على جينت البلجيكي يوم الخميس في ذهاب الدور 32 للدوري الأوروبي قبل أن يواجه مضيفه كالياري يوم الأحد.

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