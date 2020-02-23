قراءة في لائحة الانضباط.. ماذا تقول عن عقوبات السوبر

بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم حيثيات قرارات لجنة الانضباط بشأن عقوبات مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بات ممكنا مطابقتها باللائحة المنشورة عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة.

وفسر اتحاد الكرة في بيانه الصادر اليوم الأحد حيثيات العقوبات الموقعة على الناديين واللاعبين والمسؤولين عقب أحداث قمة السوبر.

وأقصى عقوبة هي الموقعة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق الأبيض بالإيقاف حتى نهاية الموسم.

وأشار بيان اتحاد الكرة إلى أن عقوبة كهربا جاءت بعدما "توجه متعمدا نحو اللاعب عبد الله جمعة وتعدى عليه بالضرب مما أدى إلى حدوث الاشتباكات وكان هو المتسبب الرئيسي في أحداث المباراة التي أظهرت الرياضة المصرية بشكل يخالف السلوك الرياضي القويم و الروح الرياضية وقيامه بدفع يد الحكم بعد قرار طرده متعمدا الاستمرار في سوء السلوك".

وبمراجعة لائحة لجنة الانضباط، فالعقوبة الموقعة على كهربا تندرج تحت المادة "23" وعنوانها مخالفات وعقوبات عناصر اللعبة.

وتعطي المادة الحق للجنة بمعاقبة من يحاول الاعتداء على الحكم أو مساعديه أو مقيم الحكام أو المراقب الإداري أو أي من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي أو المنسق الإعلامي أو اللاعبين لفريقه أو الفريق الخصم أو غيرهم.

وأشارت اللائحة إلى أن اللجنة يحق لها معاقبة المخطئ بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

الإيقاف

الغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة الأضرار إن وجدت.

الشطب

تغريمه قيمة ما تم إتلافه

ولم تشترط أو تحدد مدة زمنية معينة لتكون حد أدنى أو أقصى للعقوبة.

وبناء على ذلك، قررت اللجنة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه.

ولنفس السبب، قررت اللجنة إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب "قيامه بركل وليد سليمان لاعب الأهلي بالقدم بشكل مهين بعد سقوطه أرضا أثناء محاولته فض الاشتباكات بين لاعبي الفريقين".

وإيقاف أحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وتغريمه أيضا 100 ألف جنيه بسبب "قيامه بدفع وليد سليمان لاعب الأهلي أرضا أثناء قيام الأخير بفض الاشتباكات ومنع اللاعب كهربا من الاستمرار في اعتداءاته، واشتباكه مع لاعبي الأهلي والتعدي بالضرب على كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ لاعبي الأهلي مما سبب مزيدا من الاحتقان، كما سبق معاقبته في واقعة مماثلة في ذات الموسم الرياضي".

ماذا عن عقوبة شيكابالا؟

تقول المادة "23" في لائحة الانضباط إن اللجنة يحق لها معاقبة من يصدر منه سلوك رياضي مشين أو تصرف غير لائق أو لا يتحلى بالروح الرياضية أو يثير الجمهور أو يحرض الآخرين على التمييز أو الكراهية أو العنف أو أي سلوك فيه ازدراء قبل أو أثناء أو بعد المباراة.

ولم تشترط أيضا أو تحدد مدة زمنية معينة لتكون حد أدنى أو أقصى للعقوبة.

وعلى هذا الأساس اعتمدت اللجنة في قرار إيقاف قائد الزمالك 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.

حيث ذكر اتحاد الكرة في حيثيات قرارات لجنة الانضباط "قام شيكابالا بأفعال وسلوك رياضي مشين وتصرف غير لائق يسئ لجماهير النادي المنافس ردا على سباب وهتافات جماهير النادي الأهلي له أثناء احتفاله بفوز فريقه".

وبنفس الطريقة عاقبت عبد الله جمعة لاعب الزمالك بالإيقاف 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لأنه " توجه مسرعا عقب إحراز هدف الفوز متعمداً إلى جماهير الأهلي للاحتفال مما أثارها".

وعاقبت جونيور أجايي وياسر إبراهيم لاعبي الأهلي بالإيقاف مباراتين وتغريمهما 50 ألف جنيه لكل لاعب، بعدما ذكرت في الحيثيات "حاولا إثارة جماهير الزمالك بتصرفات وإشارات تخالف الروح الرياضية".

الأهلي والزمالك

فرضت أيضا لجنة الانضباط غرامة قدرها 100 ألف جنيه على كل من الأهلي والزمالك.

وذكرت في حيثيات القرار "كان يتعين على مسئولي الناديين السيطرة على اللاعبين ومنعهم من إثارة الجماهير لمنع حدوث كل هذه التجاوزات".

وتقول المادة "21" في لائحة الانضباط وعنوانها مخالفات وعقوبات الأندية إن اللجنة يحق لها معاقبة الأندية بسبب سوء سلوك اللاعبين في إحدى المباريات بصورة تخرج عن السلوك الرياضي القويم.

مرتضى منصور

عاقبت اللجنة أيضا رئيس الزمالك بمنعه من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه، رغم عدم حضوره المباراة في الإمارات.

وذكرت في حيثيات القرار "قامت اللجنة بفحص الشكوى المقدمة من محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ضد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك لأدلائه بتصريحات تلفزيونيه عقب المباراة تسئ لمجلس إدارة الاتحاد يوم 20فبراير الحالي في إحدى البرامج المذاع علي قناة نادي الزمالك والذي ارفق بشكواه أسطوانة مدمجة ( CD ) لهذه المداخلة شاهدته اللجنة، حيث سبق معاقبته في واقعه مماثلة بذات الموسم الرياضي الحالي)".

وتشير المادة "22" من لائحة الانضباط وعنوانها مخالفات وعقوبات المسؤولين إلى أن اللجنة يحق لها معاقبة المسؤول الذي يوجه الإهانة أو الإساءة أو التهديد لأي من الاتحاد أو المجلس أو الجهة المنظمة أو المسؤولين أو عناصر اللعبة سواء في الملعب وخارجه.

وتعطي اللائحة الحق للجنة في معاقبة المخطئ بمنعه من المشاركة في أنشطة كرة القدم للمدة التي تراها مناسبة بالإضافة إلى فرض غرامة مالية بحد أدنى 50 ألف جنيه.

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