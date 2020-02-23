مدرب موناكو السابق: حاولت التعاقد مع صلاح قبل 9 أعوام

قال ليوناردو جارديم مدرب موناكو السابق إنه أراد التعاقد مع محمد صلاح نجم مصر في 2011 لكنه لم يصل لاتفاق آنذاك مع فريق المقاولون العرب للحصول على اللاعب.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وقال البرتغالي الذي رحل عن موناكو في ديسمبر الماضي:"سأكشف شيئا لم أقله لأحد من قبل. أردت التعاقد مع صلاح حين درب براجا في 2011".

وواصل خلال حواره مع صحيفة ريكورد البرتغالية "كان يلعب آنذاك في مصر مع المقاولون. لم نصل لاتفاق. استمر في مصر لعام آخر وحافظ على مستواه الرائع ثم انتقل لسويسرا".

وفي موسم 2011-2012 كان جارديم مدربا لفريق براجا، على الأرجح شاهد صلاح في كأس العالم للشباب 2011 حين تألق مع مصر وبلغ الدور ثمن النهائي.

وسجل صلاح هدفا وحيدا في تلك البطولة كان من ركلة جزاء في شباك الأرجنتين في دور الـ16.

وفي موسم 2011-2012 شارك صلاح مع المقاولون في الدوري المصري الممتاز قبل أن تتوقف المسابقة ويطير اللاعب البالغ عمره 27 عاما إلى سويسرا للتعاقد مع نادي بازل.

والباقي تاريخ يعرفه الجميع.

اقرأ أيضا:

طالع قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

وفاة عمرو فهمي السكرتير السابق لـ كاف

كارتيرون يفكر في إراحة بعض اللاعبين

بيشكتاش يحل مشكلة النني

اتحاد الكرة يعلن حيثيات العقوبات القوية