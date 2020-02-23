إدارة الزمالك تبلغ اللاعبين بمغادرة معسكر القمة

الأحد، 23 فبراير 2020 - 20:53

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - السوبر - فرجاني ساسي

بعد إعلان الزمالك نيته عدم استكمال مباريات الدوري المصري الممتاز، أبلغت إدارة النادي لاعبي الفريق بمغادرة معسكر الفريق لمباراة القمة.

وكان مقررا إقامة مباراة الأهلي ضد الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة غدا الاثنين.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك أبلغت الجهاز الفني ولاعبي الفريق بمغادرة المعسكر الذي كان مقاما في أحد فنادق القاهرة، بعد إعلان النادي الأبيض عدم استكمال مباريات الدوري.

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وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا طارئا اليوم الأحد في مقر النادي، قبل أن يقرر المجلس "بالإجماع" عدم استكمال مباريات الدوري.

وجاء اجتماع الزمالك الطارئ لمناقشة عقوبات لجنة الانضباط والقيم في اتحاد الكرة المصري.

وأصدرت لجنة القيم والانضباط في اتحاد الكرة المصري عقوباتها ضد الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري. (تعرف على كل القرارات من هنا)

كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أعلن ضم كل لاعبيه المتاحين لمواجهة الأهلي غدا الاثنين في قمة الدوري المصري الممتاز.

وقرر كارتيرون استمرار كل اللاعبين في المعسكر، والتوجه مباشرة من الفندق إلى استاد القاهرة غدا في موعد المباراة. ( اقرأ التفاصيل )

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