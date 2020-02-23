خبر في الجول – 1000 مشجع لمباراة المصري وبركان.. وخطوة استباقية من الإدارة

الأحد، 23 فبراير 2020 - 20:19

كتب : أيمن عيد

صورة جماعية لفريق المصري قبل لقاء إينوجو رينجرز

قرر الأمن حضور 1000 مشجع لمباراة المصري ونهضة بركان في دور الـ16 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن إدارة المصري أُبلِغَت بالعدد المقرر لحضور المباراة، لكنها لم تتلق إخطارا رسميا حتى الآن.

وبالتالي، ستعمل إدارة المصري في خطوة استباقية إلى مخاطبة السلطات الأمنية لزيادة عدد الحضور في المباراة الإفريقية المصيرية.

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وتقام المباراة يوم 1 مارس المقبل على استاد السويس، بعد أن لوّحت إدارة المصري في وقتٍ سابق بلعب المباراتين في المغرب.

وكان المصري قد طلب مواجهة نهضة بركان في الإسماعيلية لقربها من بورسعيد، الأمر الذي رُفض من الجهات الأمنية.

ليخاطب المصري نظيره نهضة بركان لإقامة مباراتي الذهاب والإياب في المغرب، الأمر الذي رحّب به الطرف المغربي، قبل أن يتراجع المصري ويرتضي باللعب في السويس.

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