خبر في الجول – جلسة لـ الخطيب مع الإدارة القانونية في الأهلي قبل الاجتماع الطارئ

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عدة اجتماعات مع إدارات وقطاعات مختلفة داخل النادي، قبل موعد الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة.

وعلم FilGoal.com إن الخطيب اجتمع مع الإدارة القانونية في النادي، لمعرفة كل الأسس والقواعد التي سيبني الأهلي عليها رده على عقوبات اتحاد الكرة.

كما عقد الخطيب جلسة هامشية مع شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، وذلك قبل موعد الاجتماع الطارئ.

ويعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا طارئا في الساعات القليلة المقبلة، للرد على عقوبات لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري.

ومن المنتظر أن يعلن شريف فؤاد المتحدث باسم إدارة الأهلي، قرارات مجلس الإدارة عقب الاجتماع الطارئ.

قرارات الإدارة ستحدد الطرق القانونية التي من المنتظر أن يسلكها الأهلي ضد عقوبات الاتحاد.

وأصدرت لجنة القيم والانضباط في اتحاد الكرة المصري عقوباتها ضد الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري. (تعرف على كل القرارات من هنا)

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط، بخصوص الأهلي على النحو التالي:

** إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه.

** إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتين وتغريمهما 50 ألف جنيه لكل لاعب.

** تغريم الأهلي 100 ألف جنيه.

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 في الإمارات. (طالع التفاصيل)

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