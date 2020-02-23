الترجي ينجح في آخر اختبار قبل مواجهة الزمالك

الأحد، 23 فبراير 2020 - 17:04

كتب : FilGoal

عبدالرؤوف بن غيث - الترجي - الزمالك

نجح فريق الترجي في تحقيق الفوز بهدف دون رد أمام حمام الأنف بالجولة السادسة عشر من الدوري التونسي.

ويلعب الترجي أخر مباراته قبل مواجهة الزمالك المقرر لها مساء الجمعة المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد علي بن رمضان هدف الترجي الوحيد في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

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ورفع الترجي رصيده إلى 44 نقطة بعد مرور 16 جولة وحافظ على سجله بلا هزيمة.

وخاض معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، اللقاء بتشكيل متوازن بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء.

وكان الترجي قد خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام الزمالك في كأس السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مباراته الأخيرة قبل مواجهة الترجي غدا الإثنين بمواجهة الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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