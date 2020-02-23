في آخر اختبار قبل مواجهة الأهلي.. صن داونز يفوز وباكاماني يسجل

سجل باكاماني ماهلامبي هدفا في فوز صن داونز بهدفين دون رد أمام جامعة فال ضمن مباريات ثمن نهائي كأس جنوب إفريقيا.

ودخل صن داونز مباراته الأخيرة قبل مواجهة الأهلي بتشكيل أغلبه من اللاعبين البدلاء، إذ فضل بيتسو موسيماني إراحة اللاعبين الأساسيين.

وتقدم المدافع واين أريندس في الدقيقة 52 برأسية من ركلة ركنية، قبل أن يهدر فريق جامعة فال ركلة جزاء بعد أربع دقائق.

وأنهى باكاماني ماهلامبي المباراة بهدف ثان في الدقيقة 71 من متابعة لخطأ المدافع.

ويستعد صن داونز لمواجهة الأهلي في السادسة من مساء السبت المقبل بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الزمالك غدا الإثنين في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري.

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