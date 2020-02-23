رقم مميز ينتظر صلاح في حالة تسجيل هدفين أمام وست هام

الأحد، 23 فبراير 2020 - 16:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد وست هام

ينتظر محمد صلاح نجم ليفربول الوصول لرقم مميز مع ناديه في حالة تسجيل هدفين في شباك وست هام يونايتد يوم الإثنين.

ويحل وست هام ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

هز شباك وست هام مرتين ليلة الإثنين سيجعل الدولي المصري يصل لهدفه رقم 20 مع ليفربول في كل المنافسات هذا الموسم، ليكرر ما حققه مايكل أوين بتسجيل 20 هدفا أو أكثر في 3 مواسم متتالية مع الريدز.

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أوين هو أخر من حقق هذا الإنجاز، في موسم 2002-2003.

إذ سجل صلاح 14 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري الأبطال.

ويعد وست هام أحد الفرق المفضلة لصلاح، إذ هز شباك الهامرز 5 مرات وصنع هدفين في المباريات التي لعبها أمام الفريق اللندني.

ويتصدر ليفربول جدول المسابقة بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر.

فيما يعاني وست هام في مناطق الهبوط، إذ يحتل المركز الـ18 من أصل 20 فريقا.

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