إصابة جديدة تضرب صفوف الترجي في الاستعداد الأخير قبل مواجهة الزمالك

الأحد، 23 فبراير 2020 - 15:09

كتب : FilGoal

ماهر بن صغير - الترجي

تعرض ماهر بن صغير جناح الترجي لإصابة بإلتواء في كاحل القدم خلال الاستعداد الأخير قبل مواجهة الزمالك.

ويحل الترجي ضيفا على حمام الأنف ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري التونسي.

وأصيب ماهر بن صغير خلال عمليات الإحماء ليتم خروجه من التشكيل الأساسي ويحل الطيب المزياني بدلا منه.

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وكشف موقع "فووت 24" التونسي عن تعرض بن صغير لإصابة بإلتواء في الكاحل وينتظر الفحوصات الطبية لتحديد موقفه من مواجهة الزمالك.

ويعتبر ماهر بن صغير من اللاعبين البدائل في تشكيلة الترجي، إذ لك يلعب سوى 3 مباريات فقط هذا الموسم جميعهم على مقاعد البدلاء.

ويخوض الترجي مباراته الأخيرة قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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