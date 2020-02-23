خبر في الجول – الأهلي يطلب حيثيات قرارات لجنة الانضباط من اتحاد الكرة

الأحد، 23 فبراير 2020 - 14:19

كتب : أحمد الخولي

مجلس إدارة النادي الأهلي

طلب الأهلي الحصول على حيثيات القرارات التي اتخذتها لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي طلب من اتحاد الكرة الحصول على الحيثيات، التي تسببت في إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق لنهاية الموسم، بجانب إيقافات متنوعة لياسر إبراهيم وجونيور أجايي.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأهلي اجتماعا اليوم الأحد "للرد على قرارات اتحاد الكرة وحفظ حقوق النادي ولاعبيه كاملة"، حسبما أعلن النادي في وقت سابق.

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وأصدرت لجنة القيم والانضباط في اتحاد الكرة المصري عقوباتها ضد الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري. (تعرف على كل القرارات من هنا)

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 في الإمارات. (طالع التفاصيل)

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