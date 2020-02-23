مدرب وست هام: نتمنى أن نكون أول من يهزم ليفربول هذا الموسم

الأحد، 23 فبراير 2020 - 12:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ساوثامبتون

يتمنى دافيد مويس المدير الفني لوست هام يونايتد أن يكون فريقه أول من يهزم ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي هذا الموسم في المسابقة.

ويحل وست هام ضيفا على ليفربول مساء الإثنين ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال مويس في تصريحات للصحفيين: "نتمنى أن نكون أول من يحقق الفوز على ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وسنسعى جاهدين لذلك".

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وأضاف "هذا سيعني لي الكثير. أنفيلد ملعب صعب للغاية لأي مدرب وأي فريق".

وأردف "لكننا سنذهب إلى هناك بنية بذل أقصى ما في وسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية".

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ويقدم ليفربول موسما استثنائيا يتربع فيه على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب الذي لعب مباراة أكثر.

ويصنف كثيرون فريق ليفربول الأقوى في العالم حاليا وفي العام الماضي توج النادي بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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