السعيد: لا أكره جماهير الأهلي.. ولم أكن عنصرا فاسدا بالنادي

كشف عبد الله السعيد لاعب بيراميدز إنه لا يحمل أي مشاعر سلبية تجاه جماهير ناديه الأسبق الأهلي.

وصرح السعيد خلال استضافته بقناة (أون سبورت) قائلا: "قدمت كل ما لدي خلال فترة تواجدي بالأهلي، لم أكن عنصرا فاسدا، ولم أخطئ في أحد".

وأضاف "أما التفاصيل الأخرى، هذه كرة القدم، لا أحمل في نفسي شيئا لأحد ولا أكره أحد وأتمنى ألا يكرهني أحد، لم أكره جماهير الأهلي ومن قبلها الإسماعيلي".

وتابع "هذا تفكيري وحياتي ومستقبلي، وأفكر بطريقتي بشكل لا يضايق أو يزعج أو يسيء لأحد، كل منا يفكر في مستقبله بطريقته".

وواصل "الجماهير تحب ناديها، وإذا رحل لاعب، ترى أنه أخطأ، الأمور تسير، ولا تقف على أحد، لن يحصل الإنسان على كل شيء، الظروف قد تسير بك بشكل جيد مع الجماهير، وقد تنعكس".

وأشار عبد الله السعيد "كنت أسير بشكل صحيح، وحدثت ظروف، كل طرف يراها من وجهة نظره، ولا أحب الكلام كثيرا في هذا الموضوع".

وعن المنافسة على لقب الدوري، رد السعيد "الأهلي حسمه نفسيا، من الصعب أن يقع فريق اعتاد المنافسة على البطولات مرة واحدة".

واستدرك في ختام تصريحاته "لكني أعتبر بيراميدز منافسا على اللقب طالما فارق النقاط يسمح، كل شيء وارد في كرة القدم، وأتحدث مع زملائي في هذا الشأن، هناك رسائل معينة لا يستوعبها اللاعبون أو ربما لم تنقل لهم، وكذلك انشغالهم بأمور أخرى خارج حدود الملعب".

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