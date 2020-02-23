عقوبات الانضباط - الأهلي يدعو لاجتماع طارئ "لحفظ حقوق لاعبيه"

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة مجلس إدارة النادي لاجتماع طارئ يوم الأحد، للرد على عقوبات اتحاد الكرة.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي عن عقد مجلس الخطيب "لاجتماع عاجل للرد على قرارات اتحاد الكرة وحفظ حقوق النادي ولاعبيه كاملة".

وأصدرت لجنة القيم والانضباط في اتحاد الكرة المصري عقوباتها ضد الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري. (تعرف على كل القرارات من هنا)

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط، بخصوص الأهلي على النحو التالي:

** إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه.

** إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتين وتغريمهما 50 ألف جنيه لكل لاعب.

** تغريم الأهلي 100 ألف جنيه.

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 في الإمارات. (طالع التفاصيل)

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