عقوبات الانضباط - مرتضى: الزمالك لن يُكمل الدوري إذا استمرت اللجنة الخماسية

الأحد، 23 فبراير 2020 - 01:01

كتب : FilGoal

الزمالك - السوبر المصري 2018-2019

في أول رد فعل من مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن الأخير عدم استمرار فريقه في الدوري في حالة استمرار اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.

وقال مرتضى منصور: "اجتماع طارئ لمجلس إدارة نادي الزمالك يوم الأحد للرد على اتحاد الكرة".

وأضاف غاضبا عبر قناة الزمالك "الزمالك لن يُكمل الدوري المصري، إذا استمرت اللجنة الخماسية كما هي".

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وتابع "ولن نواجه الأهلي يوم الإثنين المقبل. قراراتنا واضحة".

وأكمل حديثه غاضبا "لم أتواجد في المباراة من الأساس لتتم معاقبتي، ما هي لجنة الانضباط وماذا تفعل من الأساس؟".

وكشف "سأذهب إلى وزارة العدل. لا أحد يجرؤ على معاقبة مرتضى منصور. هذا ضد القانون وضد الدستور".

وأصدرت لجنة القيم والانضباط في اتحاد الكرة المصري عقوباتها ضد الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري. (تعرف على كل القرارات من هنا)

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط، بخصوص الزمالك على النحو التالي:

** إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

** إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

** إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

** تغريم الزمالك 100 ألف جنيه.

** منع مرتضى منصور من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه.

** إيقاف أحمد زاهر إدارة الزمالك حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه.

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