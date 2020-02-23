مواعيد مباريات الأحد 23-2-2020 والقنوات الناقلة.. قمة إنجليزية وتأجيلات بسبب فيروس "كورونا"

الأحد، 23 فبراير 2020 - 01:09

كتب : FilGoal

أرسنال - إيفرتون

تستأنف مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي بمباراة تجمع بين مانشستر يونايتد ضد واتفورد.

ويبدا الأحد الكروي بمواجهة مانشستر يونايتد ضد واتفورد التي تقام في تمام الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

تعرف على مواعيد كل مباريات الأحد والقنوات الناقلة

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وفي التوقيت ذاته يلعب ولفرهامبتون ضد نورويتش سيتي وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ومساء في تمام الساعة السادسة والنصف يلعب أرسنال ضد إيفرتون في قمة مباريات الأحد الكروي، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

في إسبانيا يلعب أتليتكو مدريد ضد فياريال في تمام الساعة العاشرة مساء، وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس 3.

أما في إيطاليا قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل 3 مباريات من أصل 6 مواجهات كان مقرر لها يوم الأحد بسبب مخاوف من انتشار فيروس "كورونا".

المباريات التي تم تأجيلها هي إنتر ميلان ضد سامبدوريا، وهيلاس فيرونا ضد كالياري وأتالانتا ضد ساسولو.

بينما يلعب روما ضد ليتشي في تمام السابعة مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ويلعب أيضا تورينو ضد بارما في الساعة السادسة مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 7.

ويلتقي جنوى مع لاتسيو في الساعة الواحدة والنصف ظهرا وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

تعرف على مواعيد كل مباريات الأحد والقنوات الناقلة

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