فضل: عقوبات السوبر ستكون بحسب الفيديوهات التي تسلمناها من أبو ظبي

شدد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أن عقوبات لجنة الانضباط في الاتحاد الخاصة بمباراة السوبر ستعلن بعد قليل.

وقال فضل عبر قناة أون سبورت: "حصلنا على مادة مصورة لكل تفاصيل المباراة وقبل انطلاقها وعقب نهايتها من قبل قنوات أبو ظبي والمسؤولين عن ملعب محمد بن زايد".

وأضاف "الفيديوهات مصورة من كل الزوايا ورصدت كل الأحداث التي وقعت عقب المباراة".

وأكمل "لجنة الانضباط ستتخذ قراراتها بحسب هذه الفيديوهات وليس من المقاطع المصورة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأتم تصريحاته "عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية أكد على أن أي لاعب أو مسؤول أيا كان منصبه إذا ارتكب أي خطأ سيعاقب عليه".

وكشف اتحاد الكرة في وقت سابق عن بحث لجنة الانضباط ما جرى خلال المباراة و" التصريحات المسيئة من بعض المسؤولين ضد الاتحاد بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة، وستواجه ذلك بما يتناسب من قرارات تحفظ هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي في مهرجان رياضي كبير". (طالع التفاصيل)

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