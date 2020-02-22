مرتضى عن موقف الزمالك من قمة الدوري: جاهزون في أي وقت

حسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موقف فريقه من خوض مباراة الأهلي في الدوري المصري والمقرر لها الإثنين المقبل.

ويلعب الأهلي والزمالك في المباراة المؤجلة من الدور الأول للدوري المصري مساء الإثنين المقبل في استاد القاهرة.

وبسؤال مرتضى عن موقفه ناديه الأخير من خوض المباراة رد قائلا: "جاهزون لخوض لقاء القمة في أي وقت".

سؤال آخر أجب عليه مرتضى منصور خلال استضافته في قناة صدى البلد عن موقف الزمالك من التعاقد مع صالح جمعة لاعب الأهلي.

وقال مرتضى: "صالح لاعب جيد جدا ولكن لا يعجبني ما يفعله".

وأكمل "الفارق بينه وبين شقيقه عبد الله الذي يلعب في الزمالك مثل الفارق بين السماء والأرض".

وأتم تصريحاته "عبد الله ملتزم مع فريقه ويؤدي بشكل جيد، على عكس صالح".

اقرأ أيضا:

الإعلان عن حكم مباراة القمة

جيسوس ينقذ جوارديولا

رونالدو يحقق رقما رائعا في مباراته الألف

ميسي "الوغد" يسحق إيبار

تصريح مثير من لاعب برشلونة الجديد