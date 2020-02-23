زيدان: نحن غاضبون.. ليفانتي سجل من هجمة واحدة

الأحد، 23 فبراير 2020 - 00:49

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

ريال مدريد زيدان الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
شيكابالا يرد على إيقافه بصورة رونالدو وسيميوني ساعة | الدوري المصري
السعيد عن أحداث قمة السوبر: تقدير الجمهور يجب أن يكون على القتال للفوز وليس السباب ساعة | الدوري المصري
شوقي غريب عن إيقاف إمام عاشور: أدعم اتحاد الكرة في أي عقوبة أخلاقية ساعة | مصر
عبد الله السعيد: فضلت الاستمرار في بيراميدز.. وعرض الزمالك لم يكن رسميا ساعة | الدوري المصري
راموس يفتح النار: الحكم لديه مشاكل شخصية معي.. ما هذا الغرور! 2 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات الأحد 23-2-2020 والقنوات الناقلة.. قمة إنجليزية وتأجيلات بسبب فيروس "كورونا" 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 2 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 3 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 4 رسائل نارية من مرتضى منصور.. ضد كهربا والجنايني وعبد الحفيظ
قد ينال إعجابك