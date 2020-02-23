زيدان يعلن تجدد إصابة هازارد في نفس الكاحل

الأحد، 23 فبراير 2020 - 00:31

كتب : FilGoal

هازارد - ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تجدد الإصابة القديمة للاعبه إدين هازارد.

ريال مدريد سقط في أرض ليفانتي بهدفٍ دون رد بالجولة 25 من الدوري الإسباني، وفوق ذلك، فقد نجمه هازارد الذي خرج مصابا في الشوط الثاني.

وصرّح زيدان في المؤتمر الصحفي: "إصابة هازارد في نفس الكاحل الذي أصيب سابقا، الإصابة لا تبدو جيدة، غدا سيخضع للكشف الطبي"

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فيما ذكر برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني أن الإحباط مسيطر على غرفة خلع الملابس، خصوصا أن اللاعب لم يبد إشارات إيجابية بشأن إصابته.

وغاب هازارد عن ريال مدريد لمدة 82 يوما بعد إصابته أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود للمشاركة أمام سيلتا فيجو الأسبوع الماضي.

إلا أن النجم البلجيكي تعرض لإصابة في نفس الكاحل المتضرر سابقا وفقا لـ زيدان، وبات مهددا عن الغياب أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وأمام برشلونة في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.

وفرّط ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني، بهزيمته أمام ليفانتي، ليعتلي برشلونة المقدمة برصيد 55 نقطة، متقدما على ريال مدريد صاحب الـ53 نقطة.

الهزيمة هي الأولى لـ ريال مدريد في الدوري الإسباني بعام 2020، إذ ترجع خسارته الأخيرة إلى سقوطه في أرض مايوركا يوم 19 أكتوبر الماضي.

وشهدت المباراة إصابة إدين هازارد نجم ريال مدريد وخروجه مصابا في الشوط الثاني.

ليفانتي بدوره تغلب على ريال مدريد بعد أن قهر برشلونة هذا الموسم 3-1 في الدور الأول.

في حال غياب هازارد، ما التشكيل المثالي لـ ريال مدريد أمام مانشستر سيتي؟

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