أزبليكويتا: فوجئت بعدم طرد لو سيلسو.. شعرت بضربته على الفور

السبت، 22 فبراير 2020 - 22:57

كتب : FilGoal

أزبليكويتا - لو سيلسو - تشيلسي - توتنام

تعجّب سيزار أزبليكويتا قائد تشيلسي، من عدم إشهار البطاقة الحمراء في وجه جيوفاني لو سيلسو لاعب توتنام هوتسبير.

تشيلسي تغلّب على ضيفه توتنام بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، مباراة شهدت تدخلا قويا من لو سيلسو على أزبليكويتا دون إشهار أي بطاقة في وجهه.

وصرّح أزبليكويتا بعد اللقاء: "تعرفون أنني لاعب لا يحب السقوط على الأرض، لأني مدافع وأحب اللعب بقوة، كما أنني أرتكب المخالفات كذلك".

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واستدرك في حديثه لـ "بي تي سبورت": "لكنها كانت ضربة واضحة نحو ساقي، وقد شعرت بها على الفور، فوجئت بعدم إشهار البطاقة الحمراء، ولا حتى بطاقة صفراء".

وأتم: "الأخطاء واردة بالطبع، لكن عندما تمتلك قدرا كبيرا من زوايا الإعادة، تكون مهمتك أسهل".

وكان فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي قد اعترض بشكل صريح على عدم طرد لو سيلسو.

وصرّح لامبارد في المؤتمر الصحفي: "الكل يعرف أنه كان قرارا خاطئا، لقد انتظرت إشهار البطاقة الحمراء، كانت لعبة خطيرة، ليس هناك ما يقال، أن يتم الاعتراف أنه كان قرارا خاطئا بعد المباراة ليس أمرا جيدا، أريد أن تعمل تقنية الفيديو، وهذا لم يحدث اليوم، اللقطة لم تحتج إلى مشاهدة حكم الساحة للقطة من الأساس".

وتجمّد رصيد توتنام عند 40 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع.

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