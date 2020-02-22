لامبارد: من الوارد أن مورينيو يمتلك مُخبرا داخل تشيلسي

يرى فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي، أن نظيره جوزيه مورينيو مدرب توتنام يمتلك مُخبرا داخل البلوز.

تشيلسي تغلّب على توتنام 2-1 في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج اليوم السبت.

ولعب الفريقان المباراة بخط خلفي مكوّن من 3 لاعبين، ولامبارد اقترح أن مورينيو كان على دراية بخطته بالفعل قبل إعلان التشكيل.

وصرّح لامبارد: "إنه العالم الذي نعيش فيه، لا أريد أن أبدو شريرا، ولكن عندما يعمل شخص ما في النادي سابقا، أعتقد أنه أمر وارد الحدوث. تدربنا لعدة أيام على اللعب بـ3 في قلب الدفاع، وبصراحة لا أثق في الجميع، هذه هي الحياة".

وتحوّل لامبارد لانتقاد التحكيم بعنف، بسبب عدم طرد جيوفاني لو سيلسو بعد تدخله العنيف في حق سيزار أزبليكويتا.

وصرّح لامبارد: "الكل يعرف أنه كان قرارا خاطئا، لقد انتظرت إشهار البطاقة الحمراء، كانت لعبة خطيرة، ليس هناك ما يقال، أن يتم الاعتراف أنه كان قرارا خاطئا بعد المباراة ليس أمرا جيدا، أريد أن تعمل تقنية الفيديو، وهذا لم يحدث اليوم، اللقطة لم تحتج إلى مشاهدة حكم الساحة للقطة من الأساس".

video:1

وخصص لامبارد إشادة خاصة للثنائي أوليفييه جيرو، وماركوس ألونسو، اللذان سجلا هدفي البلوز: "جيرو برهن على جودته وقدراته، ندرك أنه موجود وقادر على إنهاء الهجمات، وهدف ألونسو كان رائعا أيضا، إنهما محترفان رائعان".

وتجمّد رصيد توتنام عند 40 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع.

اقرأ أيضا:

6 لاعبين مهددين بالإيقاف من الأهلي والزمالك

لامبارد يؤكد سطوته على مورينيو

الخطيب يحضر مران الأهلي

الأهلي والزمالك يلتقيان في ظرف أيام للمرة الخامسة

الإسماعيلي يعاقب عبد الرحمن مجدي