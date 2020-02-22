جوارديولا: في المرة المقبلة سنسجل ركلة الجزاء

السبت، 22 فبراير 2020 - 22:35

كتب : FilGoal

جوارديولا

"في المرة المقبلة عندما نحصل على ركلة جزاء سوف نسجل منها هدفا".. كان هذا تعليق جوسيب جوارديولا على ركلة جزاء فريقه المهدرة ضد ليستر سيتي.

وفاز مانشستر سيتي على ليستر سيتي بهدف دون رد في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وأهدر سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي ركلة جزاء في المباراة، وهي الرابعة على التوالي للسماوي التي تُهدر في الدوري الإنجليزي.

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وقال جوارديولا عقب المباراة: "حققنا انتصارا صعبا ضد خصم قوي".

وعن ركلة الجزاء المهدرة رد قائلا "في المرة المقبلة عندما نحصل على ركلة جزاء سوف نسجلها".

وتحدث عن موقف رحيم ستيرلينج من المشاركة أمام ريال مدريد وقال "لديه فرصة في المشاركة يوم الأربعاء، إنه في حالة طيبة ولكن الطبيب نصحنا بإراحته أمام ليستر وإعادة تقييم حالته".

وأتم تصريحاته "لابورت أيضا طلب مني التغيير لكنه ليس مصابا، يجب ألا ننسى أنه غاب لمدة 5 شهور وعاد من الإصابة مؤخرا وهو أيضا ركض كثيرا في مباراة اليوم".

ويلعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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