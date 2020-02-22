مدرب جيناسو: بيل كان قريبا من الانضمام لنا في المساء وكل شيء تغير صباحا

يعتقد أولاريو كوزمين المدير الفني لنادي جيناسو سونينج الصيني أن جاريث بيل كان قريبا من ارتداء قميص الفريق في الصيف الماضي.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

بيل اقترب من الرحيل عن ريال مدريد حينها بعدما خرج من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للملكي لكنه الإدارة قررت في النهاية بقاء اللاعب.

المدير الفني قال لجريدة "ذا ناشيونال" الإماراتية: "النادي وافق على مع وكيله واتفقنا مع ريال مدريد وفي نهاية الشهر، لا أعلم ماذا حدث، خسروا بعض المباريات الودية وتغيرت أفكارهم".

وتابع "في البداية قالوا إنهم سيفسخون التعاقد ومن ثم ندفع نحن راتبه، وفجأة قالوا لا عليكم أن تدفعوا قيمة الصفقة".

وأردف الروماني "بالإضافة إلى قيمة انتقاله، راتبه كان أكبر بقليل من الميزانية ونظرنا بعدها إلى لاعب آخر".

وأكمل "لكن في الحقيقة كنت أعلم أننا أقرب من ضمه بنسبة 90% في المساء وفي الصباح تغير كل شيء من ريال مدريد وليس نحن".

الويلزي البالغ 30 عاما شارك في 17 مباراة وسجل 3 أهداف في جميع المسابقات بقميص الملكي.

كما تطرق مدرب أهلي دبي والعين الإماراتي السابق للحديث عن فيروس كورونا الذي ضرب الصين وتسبب في إيقاف المسابقات الرياضية في البلاد.

وقال كوزمين "علينا التعامل مع الأزمة وكذلك الاعتناء باللاعبين، فهم لديهم عائلات ليعودوا لهم وليس لدينا قلق حيال هذا".

وأتم "أتمنى السلامة للجميع وإيجاد حلا سريعا وعودة كل شيء إلى مجراه الطبيعي".

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