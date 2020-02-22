مدرب جيناسو: بيل كان قريبا من الانضمام لنا في المساء وكل شيء تغير صباحا

السبت، 22 فبراير 2020 - 12:19

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

يعتقد أولاريو كوزمين المدير الفني لنادي جيناسو سونينج الصيني أن جاريث بيل كان قريبا من ارتداء قميص الفريق في الصيف الماضي.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

بيل اقترب من الرحيل عن ريال مدريد حينها بعدما خرج من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للملكي لكنه الإدارة قررت في النهاية بقاء اللاعب.

المدير الفني قال لجريدة "ذا ناشيونال" الإماراتية: "النادي وافق على مع وكيله واتفقنا مع ريال مدريد وفي نهاية الشهر، لا أعلم ماذا حدث، خسروا بعض المباريات الودية وتغيرت أفكارهم".

أخبار متعلقة
قائمة ريال مدريد – استبعاد بيل وعودة جيمس أمام ليفانتي زيدان: يريدون أن أكون في مشكلة مع بيل بيل وإيسكو يقودان ريال مدريد أمام أوساسونا مؤتمر زيدان: ما يتعرض له مارسيلو يؤلمني.. ولا مشكلة في بقاء بيل

وتابع "في البداية قالوا إنهم سيفسخون التعاقد ومن ثم ندفع نحن راتبه، وفجأة قالوا لا عليكم أن تدفعوا قيمة الصفقة".

وأردف الروماني "بالإضافة إلى قيمة انتقاله، راتبه كان أكبر بقليل من الميزانية ونظرنا بعدها إلى لاعب آخر".

وأكمل "لكن في الحقيقة كنت أعلم أننا أقرب من ضمه بنسبة 90% في المساء وفي الصباح تغير كل شيء من ريال مدريد وليس نحن".

الويلزي البالغ 30 عاما شارك في 17 مباراة وسجل 3 أهداف في جميع المسابقات بقميص الملكي.

كما تطرق مدرب أهلي دبي والعين الإماراتي السابق للحديث عن فيروس كورونا الذي ضرب الصين وتسبب في إيقاف المسابقات الرياضية في البلاد.

وقال كوزمين "علينا التعامل مع الأزمة وكذلك الاعتناء باللاعبين، فهم لديهم عائلات ليعودوا لهم وليس لدينا قلق حيال هذا".

وأتم "أتمنى السلامة للجميع وإيجاد حلا سريعا وعودة كل شيء إلى مجراه الطبيعي".

طالع أيضا

بانينكا روني تزين مباراته رقم 500 في إنجلترا

مواعيد مباريات السبت الكروي

تقرير: النني يحق له فسخ عقده مع بشيكتاش

فضل: كل من أخطأ في السوبر سيعاقب

الزمالك: شارك كهربا ففزنا على الأهلي

اتحاد الكرة: الفيديو يحسم عقوبات السوبر

جاريث بيل ريال مدريد جيناسو سونينج
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي يعاقب عبد الرحمن مجدي 2 دقيقة | مصر
المفاجآت تنصر التلميذ لامبارد على الأستاذ مورينيو للمرة الثالثة في دربي لندن 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا – برشلونة ضد إيبار 15 دقيقة | أوروبا
تشكيل أستون فيلا - للمرة الرابعة تواليا تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء 36 دقيقة | المحترفون
في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك ساعة | مصر
الرحيل بات وشيكا.. 3 مواجهات تحسم مصير مارادونا من الهبوط في الأرجنتين ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 2 رسائل نارية من مرتضى منصور.. ضد كهربا والجنايني وعبد الحفيظ 3 السوبر ينتهي بشجار عنيف بين لاعبي الأهلي والزمالك 4 مؤتمر فايلر: جيرالدو لم يستحق التبديل.. كهربا طُرد وأرفض تأجيل القمة
قد ينال إعجابك