تقرير: برشلونة تواصل مع سيتي من أجل بيرناردو سيلفا

بعد عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ضد مانشستر سيتي، بات لاعبو الأخير مطمعا لأكبر أندية القارة العجوز، ومنهم البرتغالي المتألق بيرناردو سيلفا.

بيرناردو سيلفا النادي : مانشستر سيتي برشلونة

حرمان حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من المشاركة في أي بطولة قارية في الموسمين المقبلين، قد يعجل برحيل نجوم في الفريق.

وقال الصحفي دونكان كاسلز، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والعامل في صحيفتي دايلي ريكورد وصنداي تايمز، إن نادي برشلونة الإسباني تواصل بالفعل مع مسؤولي سيتي للاستفسار عن بيرناردو.

فالفريق الكاتالوني يأمل تعزيز صفوفه بانتداب اللاعب البالغ عمره 25 عاما.

صفقة ليست سهلة أبدا نظرا لأهمية بيرناردو في فريق سيتي وتقدير المدرب بيب جوارديولا للاعب لما يقدمه مع النادي.

يقضي بيرناردو موسمه الثالث مع سيتي منذ رحل عن موناكو الفرنسي، في الموسمين الماضيين هيمن على الألقاب المحلية وكان عضوا بارزا في فريق سيتيزينس المدجج بالنجوم.

ويمتد عقد بيرناردو مع سيتي إلى 2025.

وفي الموسم الحالي شارك اللاعب الأسبق لبنفيكا في 35 مباراة مع سيتي وسجل 7 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

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