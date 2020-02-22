جوارديولا: مستقبلي؟ أبحث عن السعادة

السبت، 22 فبراير 2020 - 10:27

كتب : FilGoal

جوارديولا

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه سيفكر في الرحيل عن الفريق الإنجليزي إذا افتقد للشعور بالراحة والسعادة داخل جدران ملعب الاتحاد، مشيرا إلى أنه يجد الدعم الكامل من النادي للاستمرار في منصبه.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"المستقبل؟ لا أعلم. أريد البقاء عاما آخر وبعد ذلك ستعتمد الأمور على النتائج. حين قلت منذ شهر أنني في المستقبل سأقول لقد أمضيت هنا خمسة مواسم، أقصد ذلك تماما إذا كان النادي سعيدا بي وبالمجموعة الموجودة ليتسنى له تجديد عقدي".

وواصل جوارديولا (49 عاما) "الآن أريد التركيز على هذه الشهور الثلاثة، علينا تقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة، لنفوز بالمواجهات وبعد ذلك لدينا الوقت لنفكر. سعادتي هي الشيء الوحيد الذي أبحث عنه. أعمل مع لاعبين رائعين ولدي شعور أنهم معنا بنسبة 100%. أعرف أن العمل معنا ليس سهلا، لكني سعيد".

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واستمر المدرب الأسبق لبرشلونة وبايرن ميونيخ "سأتحدث مع خلدون (آل مبارك رئيس سيتي) في نهاية الموسم أو في منتصف الموسم المقبل وسنرى ما سيحدث".

العقد الحالي للمدرب المخضرم مع سيتي ينتهي في 2021، لأن جوارديولا لم يمض مع أي فريق سابق أكثر من 3 سنوات، يتوقع كثيرون أن رحلته مع الفريق الإنجليزي قد تنتهي على الأكثر مع نهاية الموسم المقبل.

عامل آخر قد يؤثر على قرار جوارديولا هو موقف سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية، بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بحرمان الفريق من اللعب في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي في الموسمين المقبلين.

وشدد جوارديولا أنه مستمر مع سيتي في الموسم المقبل حتى لو استمر قرار إيقاف النادي.

وتوج جوارديولا مع سيتي بسبعة ألقاب منها الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين.

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