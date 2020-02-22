ستيرلينج: مانشستر سيتي لا يتلقى معاملة لائقة مثل فرق أخرى

يرى رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي أن ناديه لا يلقى تقديرا مناسبا مقارنة بفرق إنجليزية أخرى، مستنكرا عدم فوز أي لاعب في الفريق بجائزة الأفضل في الدوري رغم التتويج بلقب البطولة 4 مرات خلال آخر 8 سنوات.

رحيم ستيرلينج النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقال لاعب إنجلترا في حواره مع صحيفة آس الإسبانية:"العام الماضي ترى الأمر جليا، فزنا بالرباعية المحلية وعلى رأسها لقب الدوري، ولم يفز لاعب (في سيتي) بجائزة الأفضل، الأمر واضح نوعا ما. ذهبت الجائزة للاعب في ليفربول (فيرجيل فان دايك) قدم موسما رائعا، لكني أنظر إلى المواسم السابقة أيضا، حين سجل يايا توريه 20 هدفا وهو لاعب في وسك الملعب ولم يفز بالجائزة".

وأضاف ستيرلينج (25 عاما) الذي فاز مع سيتي بالدوري في الموسمين الماضيين "سيرخيو أجويرو أيضا، سجل أهدافا غير عادية على مر السنوات. لم يفز لاعب من سيتي بالجائزة. مستحيل الفوز بالدوري 4 مرات ولا يظفر أي لاعب بالجائزة".

واستمر اللاعب الأسبق لليفربول "هذا الموسم ليفربول سيفوز بالدوري ولاعب منه سيحظى بالجائزة بكل تأكيد. فزنا بالدوري أربع مرات ولم نلق معاملة على نفس القدر من الاحترام. أول لقب للدوري مع المدرب بيب جوارديولا، كان كيفين دي بروين مذهلا ومنحوا الجائزة للاعب آخر (محمد صلاح)".

وأتم "كل موسم نفوز بلقب كبير وتُمنح الجائزة للاعب منافس. الأمر لا يعتمد علينا، لكننا نمضي قدما".

في موسم 2011-2012 استعاد سيتي لقب الدوري بعد غياب 44 عاما، وحصل روبن فان بيرسي نجم أرسنال على جائزة أفضل لاعب.

وفي 2014 فاز سيتي باللقب ونال لويس سواريز مهاجم ليفربول الجائزة. وفي 2018 اقتصنها محمد صلاح وفي العام الماضي حظي بها فان دايك.

وبات سيتي قريبا من فقدان لقب الدوري في ظل ابتعاده عن ليفربول المتصدر بفارق 22 نقطة.

ويحل سيتي وصيف ترتيب البطولة ضيفا على ليستر سيتي يوم السبت في الجولة 27.

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